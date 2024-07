Attacco ucraino nella regione russa di Belgorod: un morto e sette feriti

KIEV - Un attacco ucraino nella regione russa di Belgorod ha provocato un morto e sette feriti. La notizia è stata resa nota dal governatore della regione, che ha fornito un aggiornamento sulla situazione.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine verso Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi per l'invio dei nuovi jet militari F-16, un annuncio fatto durante il vertice Nato in corso a Washington. Zelensky ha postato su X (ex Twitter) che questi aerei "avvicinano una pace giusta e duratura".Gli alleati della Nato hanno concordato di utilizzare il termine "irreversibile" per definire il percorso dell'Ucraina verso l'adesione al patto. Questo segna un'importante svolta nel processo di integrazione dell'Ucraina nell'alleanza militare.Nel frattempo, il bilancio delle vittime dell'attacco russo effettuato lunedì contro l'Ucraina è salito a 43. Tra le strutture colpite c'è anche un ospedale pediatrico oncologico di Kiev. Il presidente Zelensky, presente a Washington per il vertice della Nato, ha fornito questo aggiornamento drammatico.L'Italia è tra i cinque Paesi che hanno annunciato l'imminente consegna all'Ucraina di nuove batterie per la difesa antiaerea. Questi sistemi sono sempre più preziosi per l'Ucraina, che deve far fronte ai crescenti raid russi.