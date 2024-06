Ucraina: le truppe russe colpiscono aeroporto militare a Leopoli

Intensi Attacchi Notturni



La notte scorsa, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 35 missili da crociera e 46 droni kamikaze russi, secondo quanto reso noto dall'Aeronautica militare di Kiev su Telegram. Le forze russe hanno lanciato un totale di 53 missili di vario tipo e 47 velivoli senza pilota Shahed-131/136, in un attacco coordinato contro l'Ucraina.



Avanzata del Gruppo di Truppe Nord



Durante un'operazione militare speciale in Ucraina, unità del gruppo di truppe Nord hanno continuato ad avanzare nelle difese nemiche. Sergei Zybinsky, capo del centro stampa del gruppo, ha riferito all'agenzia Tass che le unità stanno penetrando sempre più a fondo nelle linee ucraine.



Reazioni Internazionali



La Germania ha autorizzato l'Ucraina a difendersi "nel rispetto del diritto internazionale" contro attacchi provenienti da oltre confine, utilizzando anche armi tedesche. Steffen Hebestreit, portavoce del cancelliere Olaf Scholz, ha rilasciato una nota ufficiale in merito.



Supporto Statunitense



Secondo un'indiscrezione pubblicata da Politico, il presidente americano Joe Biden avrebbe "segretamente" autorizzato l'Ucraina a colpire in territorio russo con armi fornite dagli Stati Uniti, ma limitando gli attacchi all'area vicino a Kharkiv e non a lungo raggio. Questo via libera americano, secondo le dichiarazioni ucraine, "rafforzerà significativamente" la difesa del paese contro gli assalti russi, in particolare nella regione di Kharkiv, dove l'esercito di Mosca ha lanciato un'offensiva all'inizio di maggio.



Situazione in Evoluzione



La situazione in Ucraina rimane tesa, con continui sviluppi sul fronte bellico e diplomatico. Le forze ucraine e russe continuano a confrontarsi, mentre il supporto internazionale gioca un ruolo cruciale nel determinare le dinamiche del conflitto. Le prossime settimane saranno determinanti per capire l'evoluzione della guerra e le possibili soluzioni diplomatiche.

LEOPOLI - Le truppe russe hanno colpito l'aeroporto militare vicino alla città di Stry, nella regione di Leopoli, come riportato dall'agenzia Ria Novosti. La base aerea stava preparando la ricezione di caccia della NATO, rendendola un obiettivo strategico per le forze russe.