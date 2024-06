Ucraina, fonti: distrutto centro controllo radiazioni Zaporizhzhia

MOSCA – Secondo il ministero della Difesa russo, un attacco missilistico ucraino sulla città di Donetsk ha causato la morte di tre civili e il ferimento di altri nove. La situazione nella regione si fa sempre più tesa, alimentando timori di una possibile escalation del conflitto. La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia (Znpp) occupata dalle forze russe ha reso noto che un attacco delle forze di Kiev ha distrutto la stazione di controllo delle radiazioni della stessa Znpp. Lo riporta la Tass.Il ministro della Difesa russo, Andrey Belousov, ha lanciato un avvertimento al Pentagono riguardo al rischio di escalation legato alla fornitura di armi americane a Kiev. "Le armi fornite dagli Stati Uniti all'Ucraina stanno aumentando il rischio di una escalation che potrebbe avere conseguenze imprevedibili," ha dichiarato Belousov, sottolineando l'importanza di una soluzione diplomatica al conflitto.In una mossa che ha suscitato preoccupazioni per la libertà di stampa, Mosca ha deciso di bloccare l'accesso sul territorio russo ai siti web di 81 media dell'Unione Europea. Tra i siti colpiti dal blocco ci sono quelli di Rai, La7, Repubblica e La Stampa. Questa decisione segue una serie di misure restrittive reciproche tra Russia e UE, che hanno visto aumentare le tensioni tra le due parti.Inizia oggi in Russia il processo contro Evan Gershkovich, il reporter americano del Wall Street Journal accusato di spionaggio. Gershkovich è stato arrestato a marzo mentre era in viaggio di lavoro e da allora è stato trattenuto in custodia. L'accusa sostiene che Gershkovich stesse raccogliendo informazioni sensibili su incarico del governo degli Stati Uniti, accuse che il reporter e il Wall Street Journal hanno fermamente respinto. Il caso ha attirato l'attenzione internazionale e ha sollevato preoccupazioni per la libertà di stampa e i diritti umani in Russia.