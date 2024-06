Roland Garros: Sinner si ferma in semifinale contro Alcaraz

Roland Garros fb

PARIGI - Si infrange sul campo Philippe Chatrier il sogno di Jannick Sinner di arrivare in finale al Roland Garros. Il tennista azzurro ha perso in semifinale al quinto set contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, suo amico e rivale di sempre. Nonostante qualche problema fisico accusato durante il match, Sinner è stato sconfitto con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, 4-6, 3-6. Alcaraz ha così conquistato la sua prima finale in carriera al prestigioso Slam francese e affronterà il vincente tra il norvegese Casper Ruud e il tedesco Alexander Zverev.Il match è iniziato in maniera promettente per Sinner, che ha vinto il primo set 6-2 in 39 minuti di gioco. L'italiano ha strappato il servizio all'avversario per tre volte, approfittando del nervosismo iniziale di Alcaraz.Nel secondo set, Alcaraz ha ribaltato la situazione, vincendo 6-3 in 49 minuti. Sinner, dopo un buon inizio con un break in apertura, ha accusato un calo fisico che ha permesso allo spagnolo di vincere cinque game consecutivi.Il terzo set è stato il più equilibrato della partita, ma Sinner è riuscito a prevalere 6-3 in 59 minuti. L'italiano ha recuperato un break di svantaggio, vincendo cinque degli ultimi sei game del set.Alcaraz ha riportato la situazione in parità vincendo il quarto set 6-4 in 48 minuti. Un errore di Sinner, che avanti 30-15 nel decimo game ha sbagliato un comodo smash, ha permesso allo spagnolo di chiudere il set e portare la partita al quinto e decisivo set.Il quinto set ha visto Alcaraz imporsi con il punteggio di 6-3, chiudendo così la partita e assicurandosi un posto in finale.Nonostante la sconfitta, Jannik Sinner lascia Parigi con la testa alta e un nuovo importante traguardo: è il nuovo numero 1 al mondo in vista della stagione sull'erba. Un risultato che testimonia la crescita e la maturità del giovane tennista italiano, pronto a nuove sfide e a nuovi successi.L'incontro di oggi ha confermato la rivalità e il rispetto reciproco tra Sinner e Alcaraz, due giovani talenti destinati a scrivere pagine importanti nella storia del tennis mondiale.