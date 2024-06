Shutterstock

SAN PIETROBURGO – Durante il Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il presidente russo Vladimir Putin ha affrontato il tema delle armi nucleari, affermando di ritenere improbabile il loro utilizzo: "Suppongo che non si arriverà mai all'utilizzo di armi nucleari". Ha poi aggiunto: "Qualcuno dice che tutte le guerre finiscono con un accordo che può essere una vittoria militare o una sconfitta. Noi vogliamo raggiungere la vittoria e la raggiungeremo, è chiaro".In risposta, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando davanti ai deputati dell'Assemblée nationale francese, ha ribadito la determinazione del suo paese: "Putin può vincere questa battaglia? No, perché noi non abbiamo il diritto di perderla". Zelensky ha sottolineato la possibilità di vittoria dell'Ucraina, estendendo il concetto all'Europa e alla Francia: "Noi possiamo certamente vincere questa battaglia. L'Ucraina, e quindi l'Europa. L'Europa, e quindi la Francia".Nel contesto delle tensioni internazionali, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha riferito che il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la Francia è pronta a partecipare direttamente al conflitto militare in Ucraina. Peskov ha definito queste dichiarazioni "molto, molto provocatorie".Parallelamente, la Commissione Europea ha comunicato che l'Ucraina ha soddisfatto tutte e quattro le priorità necessarie per aprire i negoziati di adesione, così come la Moldavia ha soddisfatto tre delle priorità richieste. Questa informazione è stata appresa da fonti qualificate.Nel suo discorso in Normandia, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha paragonato Vladimir Putin ad Adolf Hitler. Biden ha sottolineato che i veterani americani della Seconda Guerra Mondiale avrebbero voluto che gli Stati Uniti fermassero l'aggressione del leader del Cremlino, evidenziando la necessità di fermare l'aggressione russa.