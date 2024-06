Firenze, rapina due negozi: fermato 34enne

VINCI (FI) - I Carabinieri della Stazione di Vinci hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica di Firenze ed emessa dal Tribunale nei confronti di un 34enne, di origini laziali ma residente da tempo nell’Empolese – Valdelsa, per rapina e tentata rapina. Il 15 marzo scorso, in Vinci, un uomo aveva rapinato un negozio dove la commessa era stata afferrata e minacciata con un oggetto contundente ed il malvivente era poi fuggito con 150,00 euro sottratti dal registratore di cassa.Il successivo 23 marzo, sempre a Vinci, un malvivente aveva tentato di rapinare un altro negozio dove la titolare era stata minacciata con un coltello, ma la sua pronta reazione con un bastone l’aveva messo in fuga. Dopo i sopralluoghi e la raccolta dei primi elementi d’indagine, i militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia empolese hanno sempre più stretto il cerchio sul 34enne e, in sinergia con la Procura che ha coordinato l’attività, l’uomo nella giornata di ieri è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Firenze “Sollicciano”.Per l’indagato vige comunque la presunzione di innocenza fino a quando la sua colpevolezza non sarà accertata con sentenza irrevocabile.