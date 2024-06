Brennero, polizia cattura latitante

BOLZANO - Nella giornata di ieri gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P. S. del Brennero, a seguito di una segnalazione informativa del possibile ingresso in territorio nazionale di un soggetto ricercato, ha rintracciato a bordo di un FLIXBUS proveniente da Monaco di Baviera tale F. C., cittadino italiano di 46 anni colpito da un Ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano in quanto evaso nel mese di maggio dal Carcere di Opera di Milano a seguito della fruizione di un permesso premio.La persona, dopo l’identificazione, è stata accompagnata presso la Casa Circondariale di Bolzano dovendo espiare ancora 2 anni e 4 mesi di reclusione per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.L’attività è stata condotta in collaborazione con personale del Nucleo investigativo della Polizia Penitenziaria di Milano.