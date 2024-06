Biden in difficoltà nel dibattito con Trump: crescono i dubbi tra i Democratici

La performance del presidente Joe Biden durante il recente dibattito in diretta televisiva con Donald Trump ha suscitato preoccupazione nell'establishment democratico. Alcuni esponenti del partito stanno iniziando a chiedersi se Biden sia il candidato giusto per le elezioni di novembre. "È sembrato un po' disorientato. È diventato più forte man mano che il dibattito è andato avanti. Ma a quel punto, penso che il panico già serpeggiasse", ha dichiarato David Axelrod, ex stratega delle campagne elettorali di Barack Obama e commentatore politico della CNN.Axelrod ha espresso una preoccupazione condivisa tra molti democratici: "Si discuterà se debba continuare". Probabilmente ripartiranno le voci sui possibili sostituti, tra cui il governatore della California Gavin Newsom e la sempre popolare Michelle Obama. Tuttavia, Axelrod ha sottolineato che solo Biden può decidere di fare un passo indietro. Fin dall'inizio del dibattito, il presidente è apparso in difficoltà con la voce, schiarendosi la gola e tossendo ripetutamente, una condizione attribuita a un raffreddore secondo diverse fonti citate dalla CNN.Durante il dibattito, Biden ha spesso mostrato uno sguardo vuoto e ha faticato a completare i suoi pensieri, cedendo terreno su questioni cruciali come l'aborto, su cui i democratici hanno generalmente un vantaggio. "È difficile sostenere che Biden debba essere il nostro candidato", ha dichiarato un operativo del partito democratico con oltre un decennio di esperienza in campagne elettorali. Kate Bedingfield, ex direttrice della comunicazione della Casa Bianca e collaboratrice di lunga data di Biden, ha affermato: "La questione principale che doveva dimostrare al popolo americano era che avesse l'energia e la resistenza. E non l'ha fatto".Nonostante le crescenti preoccupazioni, il portavoce della campagna di Biden, Seth Schuster, ha garantito che il presidente "non si ritirerà" dalla corsa per la Casa Bianca. Anche Donald Trump, intervistato da Fox, ha dichiarato di ritenere che Biden sarà il candidato democratico nonostante il panico scatenato tra i democratici dopo il dibattito. "È stato un grande onore essere sul palco e rappresentare la gente del nostro paese", ha aggiunto Trump.La situazione rimane fluida e le discussioni all'interno del Partito Democratico continueranno nei prossimi giorni, mentre Biden cerca di rassicurare i suoi sostenitori e dimostrare di essere pronto per la sfida elettorale di novembre.