Ballottaggi Elezioni Comunali 2024: affluenza alle 23 in calo al 36,12%

Sono 105 i comuni italiani chiamati al voto per i ballottaggi delle elezioni comunali 2024, tra cui 14 capoluoghi. Di questi, 101 comuni si trovano nelle regioni a statuto ordinario, uno in Sardegna e tre in Sicilia. I seggi elettorali si sono aperti oggi alle 7 e chiuderanno alle 23, con ulteriori possibilità di voto domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15. Successivamente, inizierà lo spoglio delle schede.Le principali sfide di questo secondo turno delle Amministrative riguardano città come Firenze, Bari e Perugia, ma anche Campobasso, Potenza, Lecce e Caltanissetta meritano attenzione. Alle 23 l'affluenza si attesta al 36,12%.