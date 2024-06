ATP Halle: Jannik Sinner avanza ai quarti di finale

Dichiarazioni di Sinner



Al termine del match, Sinner ha dichiarato: “È stata una vittoria importante, il gioco sull’erba richiede adattamento. Devo cercare di migliorare su questo tipo di superficie per cercare di vincere questo torneo”.



Prossimo Avversario: Jan Lennard Struff



Nei quarti di finale, Sinner affronterà il tedesco Jan Lennard Struff, che ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas con un doppio 6-4. Un match che promette spettacolo, visto il livello degli avversari.

Altri Risultati degli Ottavi di Finale



Nel frattempo, Matteo Berrettini è stato eliminato dall’americano Marcos Giron con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3. Berrettini, dopo un primo set giocato con grande velocità e punti su battuta e palle corte, non è riuscito a mantenere lo stesso ritmo nei due set successivi, permettendo a Giron di prendere il controllo della partita.



Anche il polacco Hubert Hurkacz ha avanzato ai quarti di finale, prevalendo 7-6, 6-4 sull’australiano James Duckworth. Hurkacz ha dimostrato una solida performance, soprattutto nei momenti chiave del match.



Prospettive per i Quarti di Finale



Con l'avvicinarsi dei quarti di finale, l'attenzione si concentra sulle performance di Sinner e degli altri top player rimasti in gara. L'italiano dovrà continuare a migliorare il suo gioco sull'erba per avanzare ulteriormente e puntare alla vittoria del torneo.

