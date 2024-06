Asti: arrestati tre cittadini comunitari per furto aggravato in supermercato



L'Intervento della Polizia



Il personale addetto alla sicurezza del supermercato ha lanciato tempestivamente l'allarme, permettendo così l’intervento immediato della Polizia di Stato. Una Volante, già impegnata nel consueto servizio di controllo del territorio, ha intercettato il veicolo in fuga in corso Alessandria e ha prontamente fermato gli occupanti.



La Perquisizione e il Recupero della Refurtiva



Nel corso delle successive operazioni di perquisizione, all'interno dell'autovettura sono stati rinvenuti tutti gli articoli rubati, per un valore complessivo di circa 800 euro. La merce è stata quindi restituita ai legittimi proprietari.



Le Formalità e le Disposizioni dell'Autorità Giudiziaria



Alla luce degli accertamenti svolti, i tre arrestati sono stati condotti presso la Questura di Asti per le formalità di rito. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti in stato di arresto presso le camere di sicurezza della Questura.

