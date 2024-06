Armato di chiave inglese blocca due treni e danneggia auto: fermato dai carabinieri

Maddaloni (CE), 08/06/2024 - Un uomo di 36 anni, in forte stato di agitazione, ha causato caos e panico questa mattina a Maddaloni. Il 36enne, brandendo una grossa chiave inglese modificata, ha raggiunto a piedi il passaggio a livello di via Conciliazione e ha occupato i binari, bloccando due treni regionali provenienti da direzioni opposte sulla tratta Napoli - Caserta.Il suo comportamento minaccioso ha interrotto il traffico ferroviario per circa un’ora, provocando grande preoccupazione tra i numerosi cittadini presenti. L'intervento tempestivo dei carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Maddaloni è stato decisivo per fermare l'uomo, già noto alle forze dell'ordine.Durante l'azione, il 36enne ha anche danneggiato alcune auto in sosta con la chiave inglese. I carabinieri, dopo averlo disarmato con difficoltà, lo hanno accompagnato in caserma. Successivamente, è stato denunciato in stato di libertà e affidato alle cure dei sanitari del servizio 118.L'uomo dovrà rispondere di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'episodio ha sottolineato l'importanza di un intervento rapido ed efficace da parte delle forze dell'ordine in situazioni di emergenza.