Roland Garros: Musetti, Fognini e Jasmine Paolini volano al secondo turno

Il primo turno del torneo del Roland Garros ha regalato emozioni forti e partite avvincenti, con numerosi tennisti italiani protagonisti. Lorenzo Musetti ha iniziato con il piede giusto, superando il colombiano Daniel Elahi Galan con un netto 6-3, 6-3, 7-5, qualificandosi per il secondo turno. Anche Fabio Fognini ha brillato, prevalendo sull’olandese Botic Van De Zandschulp con un punteggio di 6-1, 6-1, 7-5, guadagnandosi l’accesso al turno successivo.Non è andata altrettanto bene per Mattia Bellucci, che è stato eliminato in un match combattuto contro l’americano Frances Tiafoe. Bellucci ha perso 6-3, 3-6, 6-7, 6-4, 6-4, uscendo così dal torneo al primo turno.Tra i big, lo spagnolo Rafael Nadal ha subito una sconfitta sorprendente per 6-3, 7-6, 6-3 contro il tedesco Alexander Zverev. Al contrario, il greco Stefanos Tsitsipas ha avuto la meglio sull’ungherese Marton Fucsovics, imponendosi con un 7-6, 6-4, 6-1. L’americano Ben Shelton ha battuto il francese Hugo Gaston 3-6, 6-3, 6-4, 6-4, mentre il russo Karen Khachanov ha superato agevolmente l’indiano Sumit Nagal con un netto 6-2, 6-0, 7-6.In campo femminile, Jasmine Paolini ha ottenuto una vittoria convincente contro l’australiana Daria Saville, vincendo 6-3, 6-4 e qualificandosi per il secondo turno. Elisabetta Cocciaretto ha superato la brasiliana Beatriz Haddad Maia con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-1, avanzando anche lei al secondo turno.Tra le top player, la polacca Iga Swiatek ha dominato la francese Leolia Jeanjean con un 6-1, 6-2. La tunisina Ons Jabeur ha superato l’americana Sachia Vickery per 6-3, 6-2, mentre l’americana Coco Gauff ha battuto la russa Julia Avdeeva con un netto 6-1, 6-1. L’ucraina Elina Svitolina ha eliminato la ceca Karolina Pliskova con un 3-6, 6-4, 6-2. Infine, la russa Anna Kalinskaya ha vinto contro la francese Clara Burel con un 7-6, 7-5.Il torneo prosegue con i secondi turni, promettendo altre sfide emozionanti e colpi di scena.