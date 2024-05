Puglia, tragedia sulla statale 106: 2 morti

CASTELLANETA MARINA - Domenica Semeraro, nata a Mottola nel 1979, e suo marito Vanni Gentile, nato a Noci nel 1978, sono le due vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale 106 a Castellaneta Marina in direzione Reggio Calabria. La coppia viaggiava a bordo di una Mini Countryman quando è avvenuto l'incidente.Secondo quanto si è appreso, la vettura è precipitata in una scarpata dopo un violento scontro con un autotreno adibito al trasporto di frutta, il quale si è ribaltato sulla carreggiata perdendo il carico. Il conducente del mezzo pesante, proveniente da Monopoli, è rimasto ferito nell'incidente.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri, i vigili del fuoco e il servizio sanitario del 118. La strada è stata chiusa alla circolazione, con deviazione del traffico automobilistico su percorsi alternativi, per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della viabilità.È un momento di grande dolore per le famiglie e la comunità locale, che piangono la perdita di Domenica Semeraro e Vanni Gentile.