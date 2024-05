Ordigno micidiale in casa, carabinieri arrestano 21enne

CASTELLAMMARE DI STABIA - I Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai militari del reggimento Campania e del nucleo cinofili, hanno arrestato un 21enne del posto per detenzione illecita di materiale esplosivo.L'operazione è scattata dopo una perquisizione nell'abitazione del giovane, già noto alle forze dell'ordine, durante la quale è stato scoperto un ordigno improvvisato. Si tratta di un esplosivo estremamente pericoloso, dotato di un vano in grado di contenere diversi materiali potenzialmente letali, come chiodi o liquidi infiammabili.L'ordigno, artigianalmente costruito, consisteva in una tanica di plastica legata con un nastro, con un peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Per la neutralizzazione dell'esplosivo è stato necessario l'intervento del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli, che ha messo in sicurezza l'area e ha proceduto alla sua disattivazione in una zona protetta.L'arrestato è stato condotto in carcere in attesa del processo. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri, impegnati nel ricostruire l'intera vicenda e individuare eventuali complici o motivazioni dietro il possesso dell'esplosivo.