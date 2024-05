Incidente per il presidente iraniano Ebrahim Raisi: elicottero precipita

Dichiarazioni del leader supremo Khamenei



Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei, ha partecipato a un incontro d'emergenza con il Consiglio di sicurezza nazionale. Ha dichiarato ad Al Jazeera: "Speriamo che Raisi torni, non ci saranno vuoti. Speriamo che Dio riporti l'onorevole presidente e i suoi compagni tra le braccia della nazione. Tutti devono pregare per la salute di questo gruppo di dipendenti pubblici. La nazione iraniana non deve essere preoccupata, non ci saranno interruzioni nel lavoro del Paese".

Chi c'era a bordo



Secondo l'agenzia di stampa iraniana Irna, con Raisi viaggiavano:





Mohammad Ali Al Hashem, imam di Tabriz

Hossein Amirabdollahian, ministro degli Esteri della Repubblica islamica

Malik Rahmati, governatore dell'Azerbaigian orientale

Pilota e copilota

Capo della squadra di protezione

Una guardia

Incertezza sulle condizioni del presidente

Inizialmente, l'agenzia iraniana Mehr, citata anche dalla russa Tass, aveva riferito che il presidente Raisi non sarebbe rimasto ferito nell'incidente e avrebbe ripreso il suo viaggio via terra verso Tabriz. Tuttavia, questa notizia è stata successivamente ritirata. L'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha invitato i cittadini iraniani a pregare per Raisi, e la TV di Stato sta trasmettendo preghiere. Tuttavia, le ricostruzioni fornite dalle testate locali sono contraddittorie e mancano conferme ufficiali.



Secondo l'emittente israeliana Channel 12, il presidente iraniano "non è sopravvissuto" all'incidente, ma queste informazioni non sono state ancora confermate da fonti ufficiali. La situazione resta incerta e le notizie continuano ad evolversi. Inizialmente, l'agenzia iraniana Mehr, citata anche dalla russa Tass, aveva riferito che il presidente Raisi non sarebbe rimasto ferito nell'incidente e avrebbe ripreso il suo viaggio via terra verso Tabriz. Tuttavia, questa notizia è stata successivamente ritirata. L'agenzia di stampa semi-ufficiale Fars ha invitato i cittadini iraniani a pregare per Raisi, e la TV di Stato sta trasmettendo preghiere. Tuttavia, le ricostruzioni fornite dalle testate locali sono contraddittorie e mancano conferme ufficiali.

TEHERAN - In Iran è stato segnalato un grave incidente a un elicottero su cui viaggiava il presidente Ebrahim Raisi e il suo entourage. Secondo quanto riportato dal Guardian, che cita la TV di Stato iraniana, l'elicottero avrebbe avuto un "atterraggio duro". I media iraniani riferiscono di un "atterraggio di emergenza a causa delle cattive condizioni del meteo", ma le notizie sull'accaduto restano contraddittorie.L'elicottero è stato dato per disperso in una zona montuosa della foresta di Dizmar, tra i villaggi di Uzi e Pir Dawood. Secondo il ministro della Sanità Bahram Eynollahi, le ricerche sono rese difficili dalla nebbia e sono state impiegate tutte le risorse dell'esercito per le operazioni di ricerca e salvataggio. "Siamo ora nell'area e tutte le squadre di soccorso sono impegnate nella ricerca", ha dichiarato Eynollahi. "Abbiamo allestito tutte le strutture sanitarie, dispiegato le unità mediche di emergenza, chirurgiche e le ambulanze".