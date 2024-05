Hamas chiude sui negoziati, continuano gli attacchi e le proteste

Osama Hamdan, alto rappresentante di Hamas in Libano, ha dichiarato in un'intervista ad una televisione locale, ripresa dal New York Times, che la posizione attuale del movimento sui documenti negoziali è negativa. Tuttavia, Hamas ha precisato che ciò non significa che i negoziati siano stati interrotti.Le tensioni nella regione si sono accentuate dopo che la televisione israeliana Channel 12 ha riportato che Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, considerava la proposta di intesa per una tregua come una "trappola".Nel frattempo, almeno nove civili palestinesi sono stati uccisi stamattina da attacchi aerei israeliani che hanno colpito edifici residenziali e anche terreni e tende degli sfollati a est della città di Rafah, secondo quanto riportato dall'agenzia palestinese Wafa.Le proteste continuano anche nelle università statunitensi: la polizia ha arrestato 19 persone all'Università del Texas e almeno 15 persone sono rimaste ferite in scontri all'Università della California.Le tensioni nella regione e le proteste nelle università statunitensi continuano a tenere alta l'attenzione internazionale mentre si cercano soluzioni per ridurre la violenza e promuovere il dialogo e la stabilità.