Come scegliere un fondotinta

Il fondotinta è un prodotto essenziale nella nostra make-up routine, per poter uniformare l’incarnato e nascondere le imperfezioni.Sul mercato ce ne sono tantissime tipologie, che si differenziano per texture, coprenza e colore.Ecco come scegliere quello che fa più per noi.Il prodotto chiave per avere una pelle dal tono compatto e dall’incarnato omogeneo è il fondotinta. Con questo riusciamo anche a nascondere tutte le piccole imperfezioni che possono comparire sul nostro viso, come i segni dell’età, i brufoli e le linee sottili.Per poter scegliere il fondotinta che fa più per noi, dobbiamo innanzitutto pensare alla sua texture e alle esigenze della nostra pelle.Il fondotinta deve fondersi a dovere con la texture della pelle, in modo da ottenere un risultato naturale, ma coprente.Ad esempio, una pelle secca si contraddistingue per una ridotta produzione di sebo, che può creare screpolature e arrossamenti.Per un tipo di pelle simile, dobbiamo scegliere una formula nutriente e cremosa, che vada ad idratare la pelle, senza lasciare macchie. Meglio optare, quindi, per un fondotinta liquido o in crema, preferibilmente arricchiti da agenti idratanti, come l’acido ialuronico.Al contrario, la pelle grassa si caratterizza per un eccesso di sebo, per la comparsa di imperfezioni (come punti neri e brufoli) e per un aspetto “lucido”.Non possiamo, perciò, applicare una formula troppo ricca, perché appesantirebbe ulteriormente la pelle, peggiorando la situazione. In questo caso, abbiamo bisogno di un fondotinta dalla texture leggera, come quello stick o in polvere, preferibilmente con un finish matte.Col passare del tempo, la nostra pelle perde elasticità e iniziano a formarsi i segni dell’età, come rughe e linee sottili. Per minimizzarne l’aspetto, optiamo per un fondotinta dalla formula idratante e leggera. Meglio evitare, al contrario, il fondotinta in polvere, poiché il prodotto potrebbe accumularsi nelle rughe, facendole risaltare ancora di più.La scelta della tonalità del fondotinta non è mai facile, perché dobbiamo trovare il colore adatto alla nostra carnagione, in modo da avere un look naturale, ma impeccabile.Dopo aver scelto la texture e la tipologia di fondotinta, dobbiamo individuare la colorazione. Per farlo, possiamo provare il prodotto all’interno del polso.In linea generale, dobbiamo scegliere la stessa tonalità della nostra pelle, o al massimo un tono più chiaro, in modo da uniformare l’incarnato e nascondere le imperfezioni.Teniamo conto, però, anche del sottotono della nostra pelle: se abbiamo le vene dell’interno del polso che virano verso il blu, allora il nostro è un sottotono freddo. Se invece, le vene hanno una tonalità più sul verde, allora abbiamo un sottotono caldo.Per un sottotono freddo, meglio scegliere un fondotinta sui toni del rosa o dell’avorio, mentre per il sottotono caldo, meglio optare per una nuance più dorata o beige.Maybelline offre una vasta gamma di fondotinta tra cui scegliere, di diverse colorazioni e texture. Li potete trovare qui: https://www.maybelline.it/tutti-i-prodotti/make-up-viso/fondotinta