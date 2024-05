Coldiretti, Giornata Api: emergenza miele italiani, apicoltori nelle città

Gli apicoltori scendono in piazza per salvare il miele tricolore con iniziative nei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia in occasione della Giornata mondiale delle Api che si celebra il 20 maggio. L’obiettivo è far conoscere ai cittadini tutte le meraviglie della “bee economy”, un comparto del Made in Italy fondamentale per la difesa della biodiversità ma oggi messo a rischio dalle importazioni selvagge di prodotto straniero e dai cambiamenti climatici.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio a partire dal Mercato di Campagna Amica del Circo Massimo in via San Teodoro 74, a Roma dalle ore 9,30, dove gli apicoltori effettueranno la smielatura con un’arnia trasparente per far vedere il lavoro delle api, ma iniziative sono previste in tutta Italia, dal Mercato Coperto di Porta Romana a Milano a quello di Salerno “Arechi” in via Lanzara, fino al mercato di Genova in Via del Campo e quello di Rosta, vicino Torino, dove si potrà fare una “caccia alla regina” invitando i più giovani a trovare l’ape regina sul favo e provare ad usare gli attrezzi tipici dell’apicoltore: leva, pinza per telaino e il misterioso affumicatore. In programma anche degustazioni di miele e mostra di prodotti.

Per l’occasione sarà diffuso il report Coldiretti su “Sos alveare Italia” con dati e analisi sull’impatto dei cambiamenti climatici e delle tensioni internazionali sul miele nazionale.