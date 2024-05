Cerimonia di Premiazione del Concorso Letterario Diamanti “Non chiamarle…Emoji”

Il prossimo martedì 21 Maggio 2024, alle ore 10:00, l'Aula Magna dell'Università di Teramo sarà il palcoscenico per la prestigiosa cerimonia di premiazione della Seconda Edizione del Concorso Letterario Diamanti. L'evento, dal suggestivo titolo "Non chiamarle…Emoji", mette in risalto il potere delle emozioni, spesso semplificate e condensate in emoji.

Studenti e studentesse delle Scuole di Primo e Secondo Grado della Provincia di Teramo hanno risposto all'appello, dando vita a oltre 60 opere, tra racconti, disegni e fotografie, per esprimere i loro stati d'animo più profondi e autentici.

Durante la cerimonia, saranno onorati i vincitori, i cui lavori saranno pubblicati in un volume dedicato. La giuria, composta da esperti del settore come Gabriele D'Autilia, Marco Divitini, Carmine Di Giandomenico, Marino Melarangelo per la categoria disegni/fotografie, e Marianna Boero, Rossella Di Federico, Valentina Di Ludovico, Maria Letizia Fatigati, Evelina Frisa, Maria Cristina Marroni, Adriana Sigismondi, Angela Maria Zocchi per la categoria racconti, ha selezionato i sei migliori racconti e i due migliori disegni/fotografie sulla base del merito artistico e della profondità emotiva.

Inoltre, verranno premiati altri racconti e tre ulteriori disegni/fotografie, secondo il giudizio insindacabile della giuria. Le scuole partecipanti includono l'I.C. Savini San Giuseppe San Giorgio di Teramo, l'I.C. Teramo 4 di San Nicolò a Tordino, l'I.C. Castellalto Cellino "Margherita Hack”, l’I.I.S. Di Poppa – Rozzi, l’I.I.S. Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti di Teramo e il Polo Liceale Statale Saffo di Roseto degli Abruzzi.

Il programma della cerimonia include interventi da parte delle autorità accademiche e istituzionali.

Saluti Istituzionali: Prof. Christian Corsi (Direttore del Dipartimento di Scienze della Comunicazione)

Introduzione: Rossella Di Federico (Delegata all'Orientamento in Entrata)

Interventi: Prof.ssa Angela Maria Zocchi, Col. Pasquale Saccone, Prof.ssa Adriana Sigismondi, Prof.ssa Maria Letizia Fatigati, Prof.ssa Marianna Boero, Dott.ssa Valentina Di Ludovico, Prof. Davide Mastroianni

Modera: Evelina Frisa

Il Premio ha ricevuto il patrocinio del Dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Università degli Studi di Teramo, del POT - Piano per l'Orientamento e il Tutorato, della Libreria Tempo Libero, dell'associazione Teramo Nostra e della P.R. & Editoria – Lisa Di Giovanni, con il sostegno prezioso di Corditec S.r.L. di Pagliare di Morro e Berebene S.r.L. di San Nicolò a Tordino.