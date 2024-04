Volo Zurigo - Cancun: incidente sfiorato a Zurigo per la perdita di quota subito dopo il decollo

ZURIGO - Il 6 aprile 2024 ha sfiorato la pista con la coda: fortunatamente il pronto intervento del pilota ha permesso di stabilizzare immediatamente l'aereo senza che vi fossero conseguenze. E' successo all’aereo Edelweiss Airbus A340-300, targato HB-JMF, che effettuava il volo WK-24 da Zurigo (Svizzera) a Cancun (Messico), mentre stava decollando dalla pista 16 di Zurigo alle 13:04L (11:04Z) quando l'aereo ha ruotato per il decollo ed è decollato, ma è affondato di nuovo verso la pista quasi toccandola di nuovo verso la fine prima di riuscire finalmente a mettersi in salvo.La causa? Le forte raffiche di vento in pista. L'aereo è attualmente in rotta verso Cancun. Dopo aver preso il volo, l'equipaggio ha riferito di avere un vento in coda durante la rotazione. Secondo le prime informazioni sulla partenza è stata aperta un'inchiesta, si sospetta un colpo di vento in coda.La compagnia aerea, Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ha riferito di aver visto il video di questo "unschöner Start" (decollo da pugno nell'occhio), e dopo, quando l'aereo tornerà da Cancun, di dover prima parlare con l'equipaggio e valutare i dati del volo. Tuttavia evitato per un soffio il "Tail strike" ovvero un inconveniente in cui la parte posteriore di un velivolo tocca l'asfalto della pista durante le fasi di decollo e di atterraggio. Anche se si tratta di eventi rari, ci sono circostanze impreviste, come un improvviso colpo di vento, che possono contribuire ad aumentare il rischio che la coda dell'aeromobile tocchi il suolo.