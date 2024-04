Tragedia a Istanbul: incendio in un edificio di 16 piani, almeno 29 morti

ISTANBUL - Un incendio devastante ha colpito un edificio di 16 piani a Istanbul, portando alla morte di almeno 29 persone. Le fiamme hanno divorato il palazzo mentre era in corso una fase di ristrutturazione, lasciando dietro di sé una scia di distruzione e tragedia.Il governatore di Istanbul, Davut Gül, ha dichiarato che la causa dell'incendio non è ancora chiara, ma ha indicato che il palazzo era soggetto a lavori di ristrutturazione al momento del disastro. Purtroppo, molte delle vittime sono state individuate tra coloro che stavano lavorando alla ristrutturazione dell'edificio.Il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya, ha annunciato l'avvio di un'indagine sull'incidente, sottolineando l'urgenza di comprendere appieno le circostanze che hanno portato alla tragedia.Secondo quanto riferito dalla tv di Stato Trt, l'incendio ha avuto inizio intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş. Si suppone che ci sia stata un'esplosione vicino alla discoteca Masquerade, situata al piano inferiore dell'edificio, che al momento era chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione.Immediatamente sono stati inviati sul luogo del disastro medici, polizia e squadre dei vigili del fuoco, con 31 veicoli e 86 soccorritori. Il prefetto di Istanbul ha incaricato due magistrati dell'indagine e ha annunciato che 5 persone sono state messe in stato di arresto.Sembrerebbe che l'incendio sia partito da una sala giochi dove erano in corso dei lavori di manutenzione e rinnovamento, situata al piano terra dell'edificio adiacente al palazzo principale poi avvolto dalle fiamme.L'intera comunità è sotto shock per questa tragedia, mentre le autorità locali si adoperano per comprendere le cause e affrontare le conseguenze di questa terribile perdita di vite umane.