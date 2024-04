Primarie sospese a Bari: bufera giudiziaria getta ombra sulle elezioni comunali

BARI - Le primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali a Bari, in programma per domenica prossima, non avranno luogo. La bufera giudiziaria scatenata dall'inchiesta per voto di scambio, che ha portato a otto arresti e coinvolto anche la Giunta regionale, ha spinto il Movimento Cinque Stelle a ritirarsi dall'evento. Coinvolta nell'inchiesta è l'assessora dem, ormai dimessa, Anita Maurodinoia, soprannominata 'lady preferenze', insieme al marito Sandro Cataldo, leader del movimento Sud al centro, e al sindaco di Triggiano Antonio Donatelli, sospeso e agli arresti domiciliari.Giuseppe Conte ha dichiarato chiaramente: "Non ci sono più le condizioni" per le primarie. Di conseguenza, il Movimento Cinque Stelle continuerà a sostenere Michele Laforgia, il quale avrebbe dovuto competere con il candidato dem Vito Leccese. Tuttavia, il Nazareno non è soddisfatto e accusa Conte di slealtà, provocando una forte reazione da parte dell'ex primo ministro.Nel frattempo, Elly Schlein, segretaria del Pd, ha visitato Bari per un comizio e ha ribadito il sostegno al candidato Vito Leccese, criticando la decisione unilaterale dei Cinque Stelle di ritirarsi. Ha sottolineato l'importanza dell'unità nel fronteggiare le destre e ha condannato il mancato rispetto per i cittadini che si erano preparati a votare.Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle, ha sottolineato l'impegno del suo movimento per la legalità, rifiutando la negoziabilità di questo valore e lodando la resilienza della comunità barese.Vito Leccese, intervistato dal Corriere della Sera, ha espresso rammarico per la decisione dei Cinque Stelle e ha ribadito la sua volontà di restare in campo nonostante le circostanze.Michele Laforgia ha respinto le accuse di Conte, affermando di aver cercato una soluzione condivisa con Leccese e sottolineando la gravità della situazione dopo gli arresti avvenuti.