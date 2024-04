Operazione 'Game Over': continua il contrasto dello spaccio di stupefacenti nella Piana di Gioia Tauro

GIOIA TAURO - Nella notte scorsa, gli abitati di Cittanova, Taurianova e Rosarno sono stati teatro di una vivace attività investigativa nell'ambito dell'operazione "Game Over", condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria in collaborazione con la Procura di Palmi. Questa operazione ha rivelato nuovi dettagli sullo smercio di sostanze stupefacenti nella piana di Gioia Tauro, confermando il continuo impegno delle forze dell'ordine nel contrastare il fenomeno del traffico di droga.Denominata "Game Over" proprio in relazione alle precedenti operazioni antidroga condotte nella zona, l'indagine ha rivelato una stretta connessione tra gli indagati delle operazioni "New Age" e "Perseverant" e quelli coinvolti nell'azione di questa notte. Questi ultimi sono stati individuati come i responsabili dell'organizzazione di due piazze di spaccio operanti nei centri storici di Cittanova e Taurianova, dove la vendita al dettaglio di hashish, marijuana e cocaina avveniva ininterrottamente, come dimostrato dalle telecamere investigative installate dai militari.Secondo le accuse formulate dagli inquirenti, gli indagati sarebbero coinvolti in oltre 80 episodi di cessione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti, con un profitto stimato intorno ai 500.000 euro. Gli arresti sono stati possibili grazie ai numerosi recuperi di droga realizzati dagli investigatori, tra cui spicca l'operazione che ha portato al sequestro di 4 kg di marijuana presso il negozio di animali gestito da uno degli indagati.Il procedimento è attualmente in corso di indagine e la responsabilità delle persone coinvolte sarà valutata nel corso del successivo processo. Si sottolinea che l'effettiva colpevolezza delle persone coinvolte sarà stabilita solo al termine del processo, e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi in favore delle persone coinvolte.L'operazione "Game Over" conferma l'impegno delle autorità nella lotta allo spaccio di droga e alla criminalità organizzata, e rappresenta un passo avanti nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità nella piana di Gioia Tauro.