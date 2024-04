Londra, accoltellamento vicino alla stazione della metropolitana di Hainault: uomo arrestato

LONDRA - Almeno quattro persone sono state accoltellate nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel Nord-est di Londra. L'uomo responsabile dell'attacco è stato arrestato dalla polizia e secondo la BBC avrebbe utilizzato una katana per aggredire i passanti.La Metropolitan Police ha chiuso la stazione e ha inviato numerose ambulanze sul posto per assistere le vittime. Tra i feriti ci sono anche due agenti, ma al momento non sono note le loro condizioni di salute.Nonostante la gravità dell'incidente, la polizia ha chiarito che al momento non ci sono indicazioni che possano far pensare a un atto terroristico. Il vice comandante Ade Adelekan ha sottolineato che non c'è una minaccia in corso per la comunità e che non sono stati individuati altri sospettati. Tuttavia, ha confermato che l'aggressore era armato con una spada.L'inchiesta è ancora in corso per chiarire le circostanze dell'attacco e per fornire ulteriori dettagli sull'identità e le motivazioni dell'aggressore.