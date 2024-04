L’evoluzione della pizza di Marco Quintili, un impasto sempre più leggero

Photo credits: fonte Siddi Press

Marco Quintili è da diversi anni, ormai, un nome piuttosto noto nel panorama della ristorazione romana. Il Maestro Pizzaiolo, campano di origine ma romano d'adozione, ha trovato nella Capitale il terreno fertile per la sua pizza, con ben tre locali all'attivo aperti in appena sei anni, a Furio Camillo, a Montagnola (aperta anche a pranzo) e il corner a Mercato Centrale (mentre la prima storica sede a Tor Bella Monaca è in fase di ristrutturazione totale degli spazi, e che comprenderà anche una cucina per la pizza senza glutine).