Israele si prepara a entrare a Rafah: tensione nella Striscia di Gaza

L'esercito israeliano ha completato tutti i preparativi necessari per entrare nella città di Rafah, considerata l'ultimo bastione del movimento di resistenza palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato da Haaretz, citando fonti internazionali, un alto funzionario della Difesa israeliana ha dichiarato che un'operazione potrebbe essere lanciata una volta ottenuta l'approvazione del governo.La tensione nella regione rimane elevata, con continui raid israeliani che colpiscono la Striscia di Gaza. Nella notte scorsa, tre persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite a Rafah. Nel frattempo, l'Egitto ha smentito "categoricamente" di aver discusso con Israele un'eventuale invasione della città e ha ribadito il suo totale rifiuto a qualsiasi ipotesi di sfollamento forzato dei palestinesi.Il Ministro degli Esteri israeliano ha espresso gratitudine al Senato degli Stati Uniti per l'approvazione di un pacchetto di aiuti militari del valore di 13 miliardi di dollari. Questo gesto, secondo il Ministro, invia un "messaggio forte" ai nemici di Israele, confermando il forte sostegno degli Stati Uniti nei confronti dello Stato ebraico.La situazione nella Striscia di Gaza rimane estremamente delicata, con il rischio di una nuova escalation del conflitto. Le speranze di una soluzione diplomatica rimangono incerte, mentre la comunità internazionale è chiamata a intervenire per cercare di calmare le acque e prevenire una nuova tragedia umanitaria nella regione.