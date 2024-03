Valanga in Valle d'Aosta: due comuni isolati, oltre 6.000 persone bloccate

GABY - Una valanga caduta sulla strada regionale 44 della valle del Lys, nel comune di Gaby, ha ostruito l'ingresso di una galleria stradale e isolato i due comuni più a monte: Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité.Nessuna persona è rimasta coinvolta dalla valanga, come ha confermato il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. Tuttavia, la situazione rimane critica a causa della perturbazione in corso che sta portando abbondanti nevicate in tutta la regione.Oltre 6.000 persone sono isolate in due valli laterali della Valle d'Aosta: circa 4.500 nella valle del Lys e quasi 2.000 a Cogne, nel Gran Paradiso.Le strade regionali 44 e 47 sono state chiuse per pericolo valanghe. La strada comunale Cogne-Lillaz è chiusa per un guasto al semaforo.Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando l'eventuale chiusura di altri tratti stradali.Il sindaco di Gressoney-Saint-Jean, Mattia Alliod, ha dichiarato: "La perturbazione continua a perdurare e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei tratti della strada regionale".Il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, ha aggiunto: "Proprio per il pericolo valanghe, stiamo valutando se chiudere il tratto di strada tra località Bino e La Trinité".La Protezione Civile ha invitato la popolazione a evitare di mettersi in viaggio e a seguire le indicazioni delle autorità locali.Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare la strada dalla neve. La riapertura è prevista per la tarda serata di oggi.Le persone isolate stanno ricevendo assistenza da parte dei comuni e della Protezione Civile.La perturbazione dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore.