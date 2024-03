Traffico di stupefacenti: 11 arresti a Vibo Valentia

VIBO VALENTIA - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 11 persone, accusate di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.L'operazione, denominata "Maestrale-Carthago", è la prosecuzione di un'indagine precedente che aveva già portato all'arresto di diversi esponenti della 'ndrangheta.I 11 soggetti arrestati sono accusati di aver fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata al trasporto, detenzione, vendita e cessione di ingenti quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish.L'indagine ha consentito di delineare i canali di approvvigionamento degli stupefacenti, che provenivano anche dall'estero, in particolare dall'Albania.La droga veniva poi rivenduta in Calabria e in altre regioni, come la Sicilia.Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari.Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha commentato l'operazione sottolineando l'importanza di contrastare il traffico di droga, che rappresenta una delle principali fonti di finanziamento della 'ndrangheta.L'operazione "Maestrale-Carthago" rappresenta un duro colpo alla 'ndrangheta e conferma l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata.