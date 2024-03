Russia: lutto nazionale dopo l'attentato di Mosca, l'Isis diffonde nuovi video

Ha elevato il livello di allerta terrorismo.

In Italia, il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà domani al Viminale.

Le bandiere sono a mezz'asta in tutto il Paese.

Eventi di intrattenimento e sportivi sono stati cancellati.

I moscoviti hanno portato fiori sul luogo dell'attacco.

Il presidente Putin ha acceso una candela in memoria delle vittime.

Diversi membri del regime di Putin hanno chiesto di ripristinare la pena di morte dopo l'attentato.

I critici hanno lanciato l'allarme su questa richiesta, anche a causa dell'ampio uso che la Russia fa delle leggi antiterrorismo e anti-estremismo per colpire gli oppositori del Cremlino e i sostenitori dell'Ucraina.

La Russia ha una moratoria sulla pena capitale dagli anni '90.

Il dibattito sulla sua revoca è in corso.

Le autorità stanno indagando sull'attentato.

Le misure di sicurezza sono state rafforzate in tutto il Paese.

La popolazione è in lutto e sotto shock.

L'attentato di Mosca è stato un evento tragico che ha colpito l'intera Russia. La risposta del governo è stata rapida e decisa. Le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza del Paese e per assicurare alla giustizia i responsabili dell'attentato.La pena di morte è un tema controverso in Russia. La sua revoca è stata una conquista importante per i diritti umani. Tuttavia, l'attentato di Mosca ha riacceso il dibattito sulla sua necessità.Le prossime settimane saranno decisive per capire come la Russia risponderà a questa tragedia nazionale.