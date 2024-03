Donetsk: 69%

Lugansk: 36%

Zaporizhzhia: 55%

Kherson: 69%



Queste cifre sono state contestate da Kiev e dai suoi alleati, che le considerano inaffidabili e frutto di propaganda.



Attacco ucraino a un seggio elettorale



Secondo Mosca, un attacco di drone ucraino ha colpito un seggio elettorale per le presidenziali russe nella parte della regione ucraina di Zaporizhzhia occupata. L'edificio colpito della locale Casa della Cultura, che ospitava il seggio, ha preso fuoco: non ci sono vittime.



Zakharova attacca l'Occidente



La portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha attaccato l'Occidente per non essere riuscito a boicottare le presidenziali: "L'Occidente schiuma per non essere riuscito a boicottare le presidenziali", ha detto Zakharova. "Il loro tentativo di screditare il voto è fallito miseramente."



Le reazioni internazionali



Le elezioni presidenziali in Russia sono state duramente criticate dalla comunità internazionale, che le considera illegittime e non democratiche. L'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Russia per la sua aggressione in Ucraina.



La situazione in Ucraina



La guerra in Ucraina continua senza sosta. Le forze russe stanno intensificando i loro attacchi nel Donbass, dove si stanno concentrando i combattimenti. L'Onu ha lanciato un nuovo appello per un cessate il fuoco immediato.

