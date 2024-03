Resti umani di un giovane scomparso 11 anni fa trovati in un pozzo: un mistero risolto dopo anni di indagini

SAN MARCO IN LAMIS - I carabinieri cacciatori hanno fatto una macabra scoperta nelle campagne di San Marco in Lamis, nel Foggiano: resti umani appartenenti a un giovane di 27 anni scomparso nell'agosto di 11 anni fa. La vittima è Angelo Tricarico, originario di San Nicandro Garganico, scomparso nel 2013. La notizia, sebbene la scoperta sia avvenuta mesi fa, è stata resa nota solo oggi, dopo una serie di approfonditi accertamenti.Nei pressi del pozzo dove sono stati rinvenuti i resti, sono stati trovati anche il documento di identità del giovane e pezzi di vestiti che indossava il giorno della sua sparizione. Gli investigatori ritengono che Tricarico sia stato ucciso con un oggetto contundente in un luogo diverso da quello in cui sono stati ritrovati i suoi resti, per poi essere gettato nel pozzo, situato in una zona impervia e precedentemente pieno d'acqua.Angelo Tricarico era uscito di casa la mattina del 19 agosto 2013, dicendo alla moglie di tornare presto. Abbandonò anche il cellulare e gli effetti personali. Dopo ore di attesa e preoccupata per il ritardo insolito del marito, la moglie si rivolse ai carabinieri che, purtroppo, non riuscirono a trovare alcuna traccia di lui nelle ricerche iniziali.