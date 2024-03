Putin esorta i russi a votare alle elezioni presidenziali

Shutterstock

MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto un appello ai cittadini russi, invitandoli a mostrare "patriottismo" partecipando alle elezioni presidenziali in programma dal domani fino al 17 marzo. In un discorso trasmesso dalla televisione di Stato, Putin ha esortato i cittadini a esprimere la propria "posizione civile e patriottica" votando per il candidato che preferiscono, per garantire un futuro luminoso per la Russia.Putin ha sottolineato l'importanza di non deviare dal percorso e ha richiesto implicitamente anche il suo rinnovo mandato presidenziale, affermando che è fondamentale mantenere l'unità e la determinazione nel proseguire. Ha inoltre fatto riferimento a "tempi difficili" vissuti dai russi, dovuti all'economia di guerra, alle sanzioni internazionali e allo sforzo bellico.Nonostante le limitate possibilità di influenzare l'esito del voto in un sistema altamente controllato, l'opposizione russa ha lanciato iniziative per manifestare il proprio dissenso. Un'ex deputato regionale di San Pietroburgo ha promosso la campagna "Mezzogiorno contro Putin", invitando gli elettori contrari al presidente a presentarsi ai seggi il 17 marzo alle 12. Questo iniziativa ha suscitato l'attenzione delle autorità, che hanno avvertito che tali manifestazioni non autorizzate possono essere punite dalla legge.Le elezioni, che si svolgeranno per tre giorni, inizieranno con l'apertura dei seggi elettorali all'Estremo Oriente e si concluderanno con la chiusura dei seggi a Kaliningrad. La polizia ha messo in guardia contro la partecipazione a manifestazioni non autorizzate presso i seggi il 17 marzo, citando l'iniziativa 'Mezzogiorno contro Putin'.