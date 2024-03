Pubblica Amministrazione: 681.800 nuovi ingressi in 5 anni per sostituire i pensionamenti

Il settore dei servizi rappresenta quasi tre quarti (circa 2 milioni) del fabbisogno complessivo di sostituzione del personale.

Il comparto pubblico impiega circa 3,2 milioni di persone.

La spesa per il personale pubblico ammonta a circa 150 miliardi di euro all'anno.

BARI - Nei prossimi cinque anni, la Pubblica Amministrazione italiana si troverà ad affrontare un massiccio turn-over del personale: 681.800 dipendenti, pari al 20,8% dello stock attuale, andranno in pensione. A fronte di questo fisiologico ricambio generazionale, si prevedono 60.500 ingressi aggiuntivi per far fronte alle nuove esigenze e competenze richieste.L'elevata età media del personale pubblico rende questo settore particolarmente vulnerabile al fenomeno dei pensionamenti. Il tasso di sostituzione atteso nei prossimi anni è infatti superiore al 20%, contro una media nazionale del 12%. Si tratta di un trend in linea con il passato: negli ultimi anni, la Pubblica Amministrazione ha già registrato un'espansione del personale, con un aumento di circa 100.000 unità tra il 2019 e il 2022.Il massiccio turn-over rappresenta un'occasione per la Pubblica Amministrazione per ripensare il proprio modello di reclutamento e formazione del personale. Diventa fondamentale investire in nuove competenze, in linea con le sfide del XXI secolo, come la digitalizzazione, la sostenibilità e l'innovazione.La carenza di personale pubblico o la mancanza di competenze adeguate può avere un impatto negativo sull'intera economia. Il funzionamento degli uffici pubblici, della pubblica sicurezza, della sanità e dell'istruzione – servizi essenziali per il tessuto sociale e produttivo del Paese – potrebbe essere compromesso.Ridurre il rischio di "strozzature" richiede un impegno a lungo termine da parte delle istituzioni. È necessario rafforzare la pianificazione dei fabbisogni occupazionali, migliorare i processi di reclutamento e selezione e investire nella formazione continua del personale. Solo in questo modo la Pubblica Amministrazione potrà essere in grado di rispondere alle sfide del futuro e garantire un servizio efficiente e di qualità ai cittadini.Altri dati di interesse: