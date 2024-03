Pasqua e Pasquetta: Primavera incerta con rischio di piogge e temporali

Pasqua e Pasquetta incerte con rischio di piogge e temporali

Maggior rischio al Centro-Nord

Possibili eventi meteo estremi

Pasquetta da bollino rosso

Temperature in calo

Consigli:





Segui le previsioni meteo aggiornate

Pianifica le tue attività outdoor con cautela

Porta con te un ombrello o una giacca impermeabile

BARI - L'alta pressione zoppicante non riuscirà a garantire un periodo di tempo tranquillo e duraturo per le festività pasquali. Aumenta il rischio di perturbazioni atlantiche che, in un contesto di scambi meridiani, potrebbero portare piogge e temporali in molte zone d'Italia.L'Italia, e in particolare le regioni del Centro-Nord, si troverà in una zona di convergenza tra l'aria fredda che scende dal Nord Europa e l'aria calda subtropicale africana che sale verso l'Europa. Proprio in queste zone avverranno i contrasti maggiori e più insidiosi, con un aumento del rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e grandinate.Dalla giornata di Pasqua (Domenica 31 Marzo) una perturbazione atlantica potrebbe provocare temporali, anche intensi, specie al Nord e sul versante tirrenico. Come spesso accade in Primavera, questi fenomeni saranno brevi e localizzati, lasciando spazio al sole per il resto della giornata.Pasquetta sarà il giorno più a rischio maltempo a causa della formazione di un ciclone sul Mediterraneo. Le temperature potrebbero calare sensibilmente, portandosi sotto le medie di riferimento.