Oscar 2024: trionfa Oppenheimer con 7 statuette

Nel corso della cerimonia, anche Cillian Murphy e Robert Downey Jr. sono stati premiati per le loro straordinarie interpretazioni. Emma Stone ha ricevuto il premio come Miglior attrice protagonista, mentre "La zona d’interesse" ha superato "Io Capitano" di Garrone come miglior film internazionale.



Un'altra vittoria significativa è stata quella di "Anatomia di una caduta" per la Migliore sceneggiatura originale, mentre Billie Eilish e Finneas hanno incantato con la loro Miglior canzone.



Ma il momento clou della serata è stato quando il premio per la Miglior regia è stato assegnato a Christopher Nolan, un riconoscimento tanto atteso per il talentuoso cineasta. Il suo lavoro su "Oppenheimer" ha superato la concorrenza di altri grandi nomi del cinema come Triet, Scorsese, Lanthimos e Glazer.



Emma Stone ha ritirato la statuetta per la Miglior attrice protagonista, aggiungendo un altro Oscar alla sua carriera dopo il successo con "La La Land".



Cillian Murphy, protagonista di "Oppenheimer", ha trionfato nella categoria Miglior attore protagonista, superando una lista di nominati altrettanto talentuosi.



Per la Miglior attrice non protagonista, il premio è andato a Da'vine Joy Randolph per il suo ruolo in "The Holdovers – Lezioni di vita".



Robert Downey Jr. ha conquistato il premio come Miglior attore non protagonista per la sua performance in "Oppenheimer", aggiungendo un'altra statuetta alla sua collezione.



Il britannico "La zona d'interesse" ha vinto il premio per il Miglior film straniero, superando "Io Capitano" di Matteo Garrone e altri titoli di spicco.



Altre categorie importanti includono Miglior cortometraggio, Miglior documentario, Miglior fotografia, Migliori effetti speciali e molti altri, dimostrando ancora una volta l'eclettismo e la diversità del cinema contemporaneo.



In conclusione, gli Oscar 2024 hanno celebrato l'eccellenza cinematografica in tutte le sue forme, premiando film e talenti eccezionali che continueranno a ispirare e intrattenere il pubblico di tutto il mondo.

Nella notte degli Oscar 2024, il film di Christopher Nolan ha conquistato il cuore della critica e del pubblico, portando a casa il titolo di pellicola dell'anno. Confermando i pronostici, il kolossal diretto da Nolan ha ottenuto 7 statuette su 13 nomination, consolidando la sua posizione di favorito.