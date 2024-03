Operazione Chrysalis: sequestrati oltre 2,5 milioni di euro per frodi fiscali

REGGIO EMILIA - I militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Reggio Emilia, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo e perquisizione nei confronti di 5 società e 15 persone indagate per frodi fiscali.L'indagine, denominata "Chrysalis", è nata da accertamenti sul tenore di vita di un nucleo familiare, improvvisamente migliorato con l'acquisto di un'abitazione di pregio e numerose auto di grossa cilindrata.Le indagini hanno permesso di scoprire la costituzione di società "cartiere", intestate a prestanome ma gestite da un soggetto calabrese contiguo alla 'ndrangheta. Le società hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 10 milioni di euro tra il 2016 e il 2019.I bonifici emessi per le fatture false venivano prelevati in contanti e restituiti ai disponenti, configurando un "giroposta". In un primo momento, erano stati sequestrati 69.926,33 euro.L'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro di oltre 2,5 milioni di euro su conti correnti delle società e dei loro utilizzatori, considerati profitto del reato. Sono state inoltre eseguite 6 perquisizioni.Le società e i 15 indagati sono accusati di aver utilizzato fatture per operazioni inesistenti per oltre 10 milioni di euro, evadendo imposte sui redditi e IVA. Due società non hanno presentato la dichiarazione dei redditi.Si ricorda che gli indagati sono presunti innocenti fino a sentenza irrevocabile di condanna.