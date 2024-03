Giorgia Perego: in radio il nuovo singolo 'Effetto'









Da venerdì 29 marzo 2024 sarà disponibile tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “EFFETTO”, il nuovo singolo di Giorgia Perego.

“Effetto” è un brano autobiografico che parla del rapporto con la musica, mezzo che permette all'artista di viaggiare in realtà parallele dove riesce a spogliarsi di tutte le sue insicurezze e fonte di ispirazione di tutti i suoi scenari d’amore irreali.

L'artista commenta così la nuova release: “Oggi sono orgogliosa di me stessa”. Il videoclip di “Effetto”, girato nell'underground milanese, è caratterizzato dalla semplicità messa in risalto dal volto dell'artista in primo piano che vuole descrivere la sua personalità forte e determinata.