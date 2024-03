Giorgia Meloni: 'La festa della donna è un'occasione per riflettere e per continuare a progredire'

ROMA - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha utilizzato i social media per condividere un messaggio significativo in occasione della festa della donna. Nel suo post, Meloni sottolinea che questa giornata non è solo un momento di celebrazione, ma anche un'opportunità per riflettere sulle conquiste raggiunte dalle donne e sugli obiettivi ancora da perseguire.Meloni evidenzia il supporto dato dalle politiche concrete messe in atto dal governo da lei guidato, che hanno promosso l'occupazione femminile. Citando i dati Istat, la presidente del Consiglio si dichiara particolarmente orgogliosa dei risultati ottenuti fino ad oggi.Tuttavia, Meloni è consapevole che ci sono ancora sfide da affrontare e sottolinea l'impegno del suo governo nel continuare a lavorare con determinazione per garantire alle donne un futuro migliore. Il messaggio di Meloni si focalizza sull'importanza di permettere alle donne di realizzare pienamente il loro potenziale senza dover sacrificare altre aree della loro vita, come la famiglia o il lavoro.Infine, Meloni rivolge un sentito ringraziamento a tutte le donne, riconoscendo il loro impegno quotidiano, la determinazione e la loro capacità di fare la differenza nella società. Il messaggio di Meloni rappresenta un'importante testimonianza del riconoscimento dell'importanza delle donne nella società e dell'impegno continuo per il progresso e l'uguaglianza di genere.