Gaza: continua operazione antiterrorismo nell'Ospedale Shifa

L'operazione di antiterrorismo condotta dall'esercito israeliano nell'ospedale Shifa di Gaza e nelle vicinanze prosegue per il terzo giorno consecutivo, definendola "una operazione precisa" volta a contrastare il terrorismo nella regione. Il portavoce militare ha reso noto che finora sono stati uccisi circa 90 terroristi e sono stati interrogati circa 300 sospetti nell'area dell'ospedale, mentre altri 160 sono stati trasferiti in Israele per ulteriori interrogatori.Contemporaneamente, a Doha, continuano i negoziati per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza. Il Segretario di Stato americano Blinken si trova in Medio Oriente e oggi si recherà in Arabia Saudita, sebbene non farà tappa in Israele. Nel frattempo, il Ministro della Difesa americano Austin vedrà il suo omologo israeliano, Gallant, la prossima settimana al Pentagono, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Inoltre, Netanyahu ha pianificato di parlare ai senatori repubblicani americani.Nel contesto di queste operazioni, l'esercito israeliano ha intensificato la sua presenza anche su Rafah. Tuttavia, continuano ad esserci numerose vittime nei raid aerei sulla Striscia di Gaza, con i media arabi che hanno riportato ieri sera la morte di 23 persone a Gaza e 15 a Nuseirat. La situazione rimane estremamente tesa in Medio Oriente, con la comunità internazionale che continua a monitorare gli sviluppi e ad impegnarsi per una risoluzione pacifica della crisi.