Funerali di Alexei Navalny: omaggi e tensioni a Mosca

MOSCA - A Mosca, nel quartiere di Maryno, si sono svolti i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore russo deceduto in circostanze ancora da chiarire all'interno di una colonia penale artica. Circa 2-3mila persone hanno accolto il feretro con un lungo applauso, scandendo "Navalny, Navalny".Davanti alla chiesa, un ingente numero di poliziotti in assetto antisommossa è stato schierato, mentre il Cremlino ha avvertito che qualsiasi manifestazione non autorizzata verrà punita. L'Ong Ovd Info ha segnalato 56 arresti in 13 città. La moglie di Navalny, Yulia, ha dichiarato: "Cercherò di renderti orgoglioso, ti amo".Al termine delle esequie, alcune persone hanno lanciato fiori sul carro funebre, gridando: "La Russia sarà libera". La salma di Navalny è stata infine sepolta nel cimitero di Borisovskoye sulle note di "My Way" di Frank Sinatra.