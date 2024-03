Elezioni presidenziali in Russia: tensione per cyberattacchi e bombe





Attacchi informatici: Kiev rivendica attacchi al sistema di voto online, Mosca smentisce.

Attacchi con esplosivi: Seggi colpiti in Russia e Ucraina occupata.

Putin: Voto online e appello al patriottismo.

Protesta contro Putin: Messa in guardia dalla procura di Mosca.

Affluenza stimata: 114 milioni di russi.

Clima di tensione: Attacchi in Ucraina e in Russia.

La situazione è tesa e il clima di incertezza è alimentato dagli attacchi informatici e dalle bombe. L'esito delle elezioni è scontato, ma la vera sfida per Putin sarà l'affluenza alle urne.



Media ucraini: Voto sospeso a Belgorod per esplosioni, smentita dal sindaco.

San Pietroburgo: Donna tenta di incendiare seggio con una molotov.

Skadovsk (Ucraina occupata): Bomba esplosa davanti a un seggio elettorale.

Putin accusa Kiev: "Tentativo di interrompere il voto e intimidire le persone".

Gur (intelligence ucraina): "Creati seri problemi al sistema di voto elettronico".

Commissione elettorale russa: "Fake news".

Ministero russo per lo Sviluppo digitale: "Attacchi informatici respinti".

Le elezioni presidenziali in Russia sono iniziate il 15 marzo e si terranno fino a domenica 19. La tensione è alta, con Kiev che rivendica cyberattacchi contro il sistema di voto online e Mosca che denuncia attacchi con esplosivi a diversi seggi, soprattutto nell'Ucraina occupata.Putin, in cerca del suo quinto mandato, ha votato online e ha invitato i russi a recarsi alle urne in nome del "patriottismo". Ha inoltre assicurato che gli attacchi di Kiev "non saranno impuniti". La procura di Mosca ha messo in guardia i cittadini dal partecipare all'iniziativa di protesta "Mezzogiorno contro Putin", promossa dal team di Navalny.Alle urne sono attesi circa 114 milioni di russi. La tornata elettorale si svolge mentre l'Ucraina e le milizie russe pro-Kiev intensificano gli attacchi al territorio russo.Ecco alcuni dettagli: