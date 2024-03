Due naufragi alla deriva salvati a circa 4000 km dalla costa atlantica: il video

I due non hanno riportato nulla nell'incidente, mentre il capitano della barca, lo svizzero Benno Frey, non è riuscito a uscire in tempo ed è affondato insieme alla barca a vela, lasciando traumatizzati i due sopravvissuti. Marcelo e Balthasar sono riusciti all'ultimo minuto a salvare dal relitto dello yacht un trasmettitore con cui hanno lanciato un SOS.





Dopo sei ore alla deriva su una zattera di salvataggio in mezzo all'Oceano Atlantico, il brasiliano Marcelo Osanai, 38 anni, di San Paolo e lo svizzero-americano Balthasar Wyss, 52 anni, sono stati salvati mercoledì scorso dall'equipaggio della petroliera Front Pollux, a circa 2.400 miglia (3862 chilometri) da Città del Capo, in Sud Africa, dopo che la barca su cui erano in viaggio verso quel paese, la barca a vela svizzera Nina Pope, affondò la mattina precedente.