Controlli pasquali: sequestrate due tonnellate di prodotti dolciari

ROMA - In vista delle festività pasquali, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha intensificato i controlli sui prodotti dolciari tipici di questa tradizione. L'obiettivo principale di queste attività è garantire la salute dei consumatori e proteggere gli imprenditori che operano legalmente, contrastando la concorrenza sleale da parte di coloro che agiscono in modo illecito.Le ispezioni effettuate hanno rivelato una serie di violazioni riguardanti principalmente l'igiene degli ambienti di lavorazione e stoccaggio, la corretta applicazione delle procedure igieniche, la sicurezza alimentare e la tracciabilità dei prodotti. In alcuni casi sono stati rinvenuti ingredienti scaduti e conservati in condizioni igieniche inadeguate, con la presenza di roditori nei locali di produzione.La campagna di controllo, condotta su tutto il territorio nazionale con la partecipazione dei 38 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri, ha portato alla verifica di oltre 840 laboratori di produzione e punti vendita di dolci tradizionali, come uova di cioccolato e colombe pasquali. Inoltre, sono stati controllati anche i fornitori di materie prime per garantire la correttezza commerciale e igienica.I risultati delle ispezioni hanno evidenziato numerose irregolarità presso il 38% delle strutture controllate, con la contestazione di 574 violazioni penali ed amministrative, per un valore complessivo di 425 mila euro. Sono state sequestrate due tonnellate di alimenti, per un valore stimato di oltre 267 mila euro.Tra le irregolarità riscontrate, è emerso anche il caso di colombe e uova di cioccolato industriali, ri-etichettate come prodotti artigianali e vendute ad un prezzo maggiorato. Sei titolari di negozi sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria per tentata frode in commercio, con il sequestro di oltre 300 colombe e uova falsamente dichiarate come prodotte localmente.A causa delle gravi situazioni igieniche e strutturali riscontrate, sono stati disposti 15 provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività commerciali e produttive, con un valore economico stimato di oltre 5 milioni di euro.Questi risultati dimostrano l'importanza dei controlli per garantire la sicurezza alimentare e proteggere i consumatori durante le festività, sottolineando l'impegno delle autorità nel contrastare ogni forma di frode e irregolarità nel settore alimentare.