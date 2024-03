Brindisi, scoperti 1.200 litri di olio non tracciati

BRINDISI - I Carabinieri del N.A.S. di Taranto hanno intensificato le attività ispettive anche con la collaborazione del personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Brindisi per la prevenzione di illeciti in ambito alimentare nella provincia. In particolare, hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali in due panifici che hanno determinato l’immediata sospensione delle attività.Nel corso di uno dei controlli sono stati scoperti oltre 1.200 litri di olio privi di indicazioni riferibili alla rintracciabilità che sono stati quindi sequestrati amministrativamente e al titolare, segnalato alle competenti Autorità sanitaria e amministrativa, sono state elevate sanzioni pari a 2.500 euro.In altre due province del brindisino, durante delle ispezioni condotte, in alcuni casi, anche con i carabinieri dell’Arma territoriale e del N.I.L., il N.AS. ha proceduto alla dismissione di un deposito alimentare a servizio di un esercizio pubblico per gravi carenze sanitarie e strutturali e alla distruzione di circa 80 chili di alimenti non conformi alle procedure previste dal manuale Haccp e in parte tenuti con data di scadenza superata.