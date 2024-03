Attentato di Mosca: lutto nazionale e interrogatori dei terroristi

MOSCA - Lutto nazionale in Russia dopo l'attentato al Crocus City Hall di Mosca, costato la vita a 137 persone e ferito altre 180. Le autorità hanno diffuso un video dell'interrogatorio di uno dei quattro presunti attentatori arrestati, che afferma di aver sparato alla gente per soldi.Le autorità sanitarie della regione di Mosca hanno riferito che nell'attacco di venerdì sera sono state uccise 137 persone e 180 sono state ferite. Il bilancio è ancora suscettibile di variazione, con alcuni dispersi ancora da identificare.Il Paese è in lutto con le famiglie delle vittime. A Mosca e in altre città, i cartelloni elettronici mostrano l'immagine di una candela accesa e la parola "Skorbim" (Piangiamo). Le bandiere sono a mezz'asta anche alle ambasciate di Usa e Ue in Russia. Eventi di intrattenimento e sportivi sono stati cancellati in tutto il Paese.I moscoviti continuano a portare fiori sul luogo dell'attacco, mentre nelle altre regioni del Paese compaiono memoriali spontanei per le vittime. Nella sola giornata di ieri, oltre 4mila residenti della capitale si sono recati nei centri medici per donare il sangue e aiutare le vittime dell'attacco.Diversi membri del regime di Putin hanno chiesto di ripristinare la pena di morte dopo l'attentato. La Russia ha una moratoria sulla pena capitale dagli anni '90, ma nel campo di Putin si stanno moltiplicando gli appelli a revocarla.Intanto, il sedicente Stato islamico ha diffuso nuovi video dell'attacco a Mosca. Nelle immagini si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l'atrio della sala concerti, sparando a bruciapelo e uccidendo decine di persone.Per la strage sono state arrestate 11 persone, tra cui i quattro presunti terroristi. In un video pubblicato da Baza, uno di loro afferma di avere 26 anni, di aver accettato di partecipare all'attacco per 500mila rubli (circa 5mila euro).Le indagini sull'attentato sono in corso. Le autorità stanno cercando di capire se i terroristi abbiano avuto complici e se siano stati aiutati da foreign fighters.L'attentato di Mosca è stato un tragico evento che ha sconvolto il Paese. La popolazione è in lutto e le autorità stanno cercando di fare luce su questa terribile vicenda.