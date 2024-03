Attacco aereo uccide soccorritori a Habariyeh: Hezbollah risponde con razzi su Kiryat Shmona

Secondo quanto riferito da una fonte anonima dell'Agenzia France-Presse (Afp), sette soccorritori sono stati uccisi in un attacco aereo su un centro di emergenza a Habariyeh, situato vicino al confine israeliano. Questo evento ha scatenato una serie di reazioni, con Hezbollah che ha risposto al raid lanciando razzi sulla città settentrionale israeliana di Kiryat Shmona e su una vicina base militare.La situazione di tensione crescente viene monitorata attentamente dalla presidente Giorgia Meloni, attualmente in visita a Beirut. Durante la sua visita, la presidente ha incontrato il premier libanese Mikati e ha avuto l'opportunità di interagire con i soldati italiani schierati nella zona. Nel frattempo, si intensifica l'assedio agli ospedali di Al Shifa e di Khan Younis nella Striscia di Gaza da parte dell'esercito israeliano.Nel contesto di queste crescenti tensioni, si registra un blocco nei negoziati a Doha per la risoluzione dell'Onu sulla tregua. Nonostante gli sforzi diplomatici, l'approvazione della tregua è stata resa possibile grazie all'astensione degli Stati Uniti. Nel frattempo, Israele ha confermato la morte di Issa, il numero due delle Brigate Qassam, in seguito all'azione militare.La situazione rimane estremamente delicata, con il rischio di ulteriori escalation e rappresaglie da entrambe le parti coinvolte nel conflitto. Le speranze di una soluzione pacifica sembrano sempre più remote, mentre la comunità internazionale continua a esercitare pressioni per una risoluzione diplomatica e un cessate il fuoco immediato.