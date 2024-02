KIEV - Lo stato maggiore delle forze armate ucraine ha annunciato con orgoglio la distruzione della nave da sbarco della flotta russa del Mar Nero, "Caesar Kunikov", avvenuta nella notte. Attraverso un comunicato su Facebook, le Forze Armate dell'Ucraina hanno dichiarato di aver collaborato con unità dell'intelligence del ministero della Difesa per portare a termine l'operazione che ha messo fuori combattimento la nave russa.Nel frattempo, nuovo dramma nella regione orientale dell'Ucraina, dove un bombardamento delle forze russe su Selydove ha causato la morte di tre persone, tra cui un bambino, e il ferimento di altre dodici, inclusi quattro bambini. Il consiglio comunale della città ha reso noto l'accaduto tramite Facebook, evidenziando i danni causati a nove condomini e ad alcuni edifici dell'ospedale centrale della zona.Le vittime innocenti di questo attacco non possono essere ignorate, e mentre l'Ucraina si difende dalle provocazioni russe, la popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto.In un contesto politico internazionale sempre più teso, lo speaker della Camera degli Stati Uniti, Mike Johnson, ha annunciato su Twitter che i repubblicani non appoggeranno il disegno di legge sull'Ucraina così com'è stato presentato al Senato. La decisione politica americana potrebbe avere ripercussioni sulle dinamiche regionali e globali, mentre la comunità internazionale cerca di trovare soluzioni diplomatiche per la crisi in corso nell'Europa orientale.