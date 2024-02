Tragedia a Carapelle: uomo straniero muore in incidente tra trattore e automobile

FOGGIA - Nelle campagne di Carapelle, nel Foggiano, si è verificato ieri sera un drammatico incidente che ha causato la morte di un uomo straniero lungo la provinciale 79. L'incidente è avvenuto tra un trattore agricolo e un'automobile, con la vittima a bordo del veicolo che è purtroppo deceduta sul colpo. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, ogni sforzo è risultato vano.Nell'incidente è rimasto ferito anche l'agricoltore che guidava il trattore, il quale è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. La dinamica dell'incidente e le cause esatte sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.La comunità locale è sgomenta per questa tragedia e si stringe attorno alle famiglie delle vittime, offrendo il proprio sostegno e conforto in questo momento di profondo dolore. La notizia dell'incidente ha suscitato grande commozione e riflessione sull'importanza della sicurezza stradale, soprattutto nelle aree rurali dove l'attività agricola è parte integrante della vita quotidiana.