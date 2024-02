Simona Quadarella trionfa ai Campionati del Mondo di Nuoto di Doha

DOHA - La nuotatrice romana Simona Quadarella ha regalato all'Italia una prestigiosa vittoria ai campionati del mondo di nuoto di Doha, in Qatar, conquistando la medaglia d'oro nei 1500 stile libero. La 25enne romana ha dominato la gara fin dai primi metri, imponendosi con autorità e determinazione.Quadarella ha tagliato il traguardo con un tempo di 15'46"99, distanziando la cinese Bingjie Li (15'56"62) e la tedesca Isabel Gose (15'57"55). Questa vittoria rappresenta per Quadarella il secondo oro mondiale nei 1500 stile libero, dopo quello ottenuto nel 2019 a Gwangju, in Corea del Sud.L'azzurra, vicecampionessa del mondo in carica, si era qualificata per la finale con il miglior tempo di 16'02"96, e si era posta l'obiettivo di guadagnarsi una medaglia e, soprattutto, il pass olimpico per Parigi 2024. La sua determinazione e la sua performance straordinaria hanno permesso a Simona Quadarella di raggiungere questo traguardo prestigioso, confermando il suo talento e la sua dedizione allo sport.